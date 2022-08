Nove atletas do Londrina/FEL/IPEC classificados para os Jogos da Juventude 2022

A equipe Londrina/FEL/IPEC tem nove atletas confirmados para os Jogos da Juventude 2022, que serão disputados em Aracaju (SE), entre os dias 2 e 17 de setembro. Eles garantiram classificação depois de vencerem suas provas na fase final A – para atletas de 15 a 17 anos – dos Jogos Escolares do Paraná, encerrada nesta quinta-feira (11) em Pato Branco.



Cinco convocados vão representar o Estado e a equipe em duas provas: Paulo Henrique Romualdo da Silva, do Colégio Vicente Rijo, vai disputar os 100 metros rasos e 110 metros com barreiras, Elisa Santana, do Colégio da Polícia Militar, no salto em altura e 100 metros com barreiras, Matheus Gama, do Colégio Ética, nos 100 e 200 metros rasos, Gabriel Barreto, também do Colégio Ética, nos 400 e 800 metros, e Letícia Evelyn Lopes, do Colégio Monteiro Lobato – Cornélio Procópio, nos 200 e 400 metros. Bianca Davi de Souza, do Colégio Vicente Rijo, nos 3000 metros, Júlia Rocha Ribeiro, do Colégio Ética, nos 400 metros, Gabriel Tavares da Silva, do Colégio Monteiro Lobato – Colorado, no salto em altura, e Maria Eduarda Ferreira de Oliveira, do Colégio Estadual Lúcia de Barros Lisboa, no pentatlo, completam o time que vai aos Jogos da Juventude.





No masculino, o Colégio Ética, representado por atletas da Londrina/FEL/IPEC, foi campeão com 51 pontos. Entre as mulheres, título para o Colégio da Polícia Militar de Londrina, com 60 pontos conquistados.





Dessa forma, a equipe londrinense, reconhecida como uma das principais formadoras de talentos para o atletismo nacional, reforça sua tradição e estará mais um ano presente na maior competição escolar do Brasil. “Mais uma temporada em que temos jovens destaques brilhando em nível nacional, reforçando essa tradição da nossa equipe. É uma experiência importante para o desenvolvimento deles como atletas e também como estudantes”, ressaltou o técnico Gilberto Miranda.





Ele lembrou ainda a importância do Colégio Ética, parceiro da equipe, nesse processo de formação. “Fruto de muito trabalho e apoio de parceiros como o Colégio Ética, fundamental nesse trabalho que desenvolvemos”, frisou o treinador.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC) e Colégio Ética; e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Zuba, Centro do Coração e Academia AS Fitness.