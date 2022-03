Londrina EC quer manter bom desempenho dos paranaenses na Copa do Brasil

O Londrina vai tentar manter o bom aproveitamento até aqui dos times paranaenses na Copa do Brasil deste ano. Os três que já estrearam garantiram a classificação para a segunda fase. O Tubarão joga na quarta-feira (2) diante do Ceilândia, às 15h30, no estádio Abadião, no Distrito Federal.

O primeiro paranaense a estrear foi o FC Cascavel, que venceu a Ponte Preta por 1 a 0 e agora irá enfrentar o Tocantinópolis. O Coritiba passou com facilidade pelo Fluminense de Feira de Santana (BA) por 5 a 2 e vai encarar o vencedor de Pouso Alegre (MG) x Paraná Clube, que se enfrentam na terça-feira (1º), em Minas Gerais, às 19h.



Quem também avançou foi o Azuriz, que pela primeira vez disputa a Copa do Brasil. A equipe de Pato Branco ganhou em casa do Botafogo (SP) por 1 a 0 e espera o vencedor de Mirassol x Grêmio.







Além do Londrina, o Operário também inicia a sua caminhada na competição na quarta-feira. O time de Ponta Grossa vai até Águia Branca (ES) para enfrentar o Real Noroeste, às 19h.







