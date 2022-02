Londrina EC divulga balanço das suas participações na Copa do Brasil

Estreando na próxima quarta-feira (2) contra o Ceilândia de Brasília, o Londrina EC irá fazer a sua 14ª participação ao longo da história na Copa do Brasil e, em comemoração, o clube divulgou alguns números das competições passadas.



Em 12 participações, o Tubarão acumulou 37 jogos desde a sua primeira partida na competição, em 1993, até a edição de 2020, última que participou. Nesses confrontos, o LEC venceu 16 partidas, empatou oito vezes e sofreu 16 derrotas.

O Londrina balançou as redes adversárias em 51 oportunidades e sofreu 50 gols, terminando 12 jogos sem ser vazado.

Desde o primeiro gol até o último, 36 atletas marcaram com a camisa do clube. O maior artilheiro em Copas do Brasil é Paulinho Andrade, que fez gols quatro vezes na história da Copa do Brasil, seguido de César, Serginho Brasília, Alex Paulista, Arthur Caíque, Celsinho, Joel, Itamar, Marcelinho, Anderson Oliveira, Luquinha e Augusto, com dois gols.

Veja abaixo o Top 10 de artilheiros do LEC na Copa do Brasil:

1º - PAULINHO ANDRADE – 4 gols

2º - CÉSAR – 2 gols



3º - SERGINHO BRASÍLIA – 2 gols



4º - ALEX PAULISTA – 2 gols



5º - ARTHUR CAÍQUE – 2 gols



6º - CELSINHO – 2 gols



7º - JOEL – 2 gols



8º - ITAMAR – 2 gols



9º - MARCELINHO – 2 gols



10º - ANDERSON OLIVEIRA – 2 gols