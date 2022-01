Londrina EC quer resolver problema da lateral-direita com revelação do Vasco

O Londrina sofreu o ano todo de 2021 sem um lateral-direito. Foram várias contratações, mas ninguém sem firmou e o que mais se viu ao longo da temporada foi a improvisação de outros jogadores na posição. Para tentar resolver o problema em 2022, o Tubarão foi buscar Rafael França, que chega com a missão de assumir a condição de titular.

No ano passado, jogaram na lateral-direita do LEC João Carlos, Ricardo Luz, Talison e Elácio Cordoba. Os três primeiros atuaram pouco e não chegaram até o fim da temporada. Já o colombiano apareceu bem apenas na reta final da série B. No entanto, o jogador não renovou o seu contrato. Quem mais jogou no setor foi o meia Matheus Bianqui. Atuaram improvisado ainda na posição os volantes Luan Marchiori e Bidía.

"Estou muito feliz e motivado. Receber o convite de um clube como o Londrina é motivo de muita felicidade e não posso dar menos que a minha dedicação e empenho totais", afirmou França, de 23 anos. O lateral fez toda a base no Vasco da Gama, onde chegou aos nove anos e ficou até se profissionalizar. Com poucas oportunidades no cruzmaltino foi emprestado ao Paraná Clube em 2020 e no ano passado defendeu o Maricá, na segunda divisão carioca.





