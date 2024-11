Londrina EC recebe certificação de clube formador da CBF

O Londrina entrou para um seleto grupo de equipes do futebol brasileiro que detém a certificação de clube formador, emitida pela CBF. É a primeira vez na história que o Tubarão consegue este certificado.





O CCF (Certificado de Clube Formador) garante segurança jurídica aos clubes na revelação de jogadores e, ao mesmo tempo, exige contrapartida das equipes em termos de estrutura e condições para o atendimento aos atletas.

De acordo com a última lista divulgada pela CBF, apenas 58 clubes no Brasil - de um universo de 800 - possuem o Certificado de Formador. No Paraná, são quatro: Athletico, Coritiba, PSTC e Azuriz. O Laranja Mecânica, de Arapongas, deve ser o sexto clube paranaense a receber o CCF.





O que é

O Certificado de Clube Formador começou a ser emitido pelo CBF em 2012 e é renovado anualmente. Umas das vantagens concedidas aos clubes é a proteção jurídica quanto a saída de atletas revelados na equipe.

Os clubes garantem os direitos sobre jogadores entre 14 e 16 anos, que ainda não podem ter contratos profissionais. Os times têm também o direito de fazer o primeiro contrato profissional destes atletas a partir dos 16 anos e a preferência na primeira renovação do vínculo.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.