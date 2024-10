Novas torres de iluminação do estádio do Café em Londrina devem ser entregues em um mês

A obra de construção das novas torres de iluminação do estádio do Café deve estar concluída até o fim de novembro. Esta é a previsão da FEL (Fundação de Esportes de Londrina). O prazo inicial para a entrega da melhoria era maio deste ano.





A empresa Multiplus Me, vencedora da licitação, entrou na última etapa da obra, que é a fixação das torres em si na base de concreto. A estrutura metálica já foi montada e será içada por guindastes. As lâmpadas serão em LED.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"A empresa está trazendo guindastes de outros locais, pela especificidade do trabalho. Os responsáveis nos prometerem que até o dia 15, no máximo 20 de novembro, a obra estará finalizada", frisou o presidente da FEL, Claudemir Fattori.





Estão sendo construídas duas novas torres, uma de cada lado do estádio. Atualmente, o Café possui duas torres no lado das cadeiras e outras duas no setor da arquibancada descoberta. A iluminação do estádio é um dos grandes problemas do estádio e gera reclamações de jogadores, treinadores, torcedores e profissionais de imprensa que trabalham no local.

Publicidade





A licitação prevê manutenções e aprimoramentos em fundações, infraestrutura e torres de iluminação; caixas de passagem enterradas; eletrodutos; quadros e disjuntores; fios e cabos; luminárias e complementos; Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e abrigos das áreas técnicas. O investimento total é de R$ 2.553.966,98.





De acordo com a Multiplus, o projeto completo para aprimorar a iluminação contempla seis novas torres para substituir as quatro existentes hoje. No entanto, nessa primeira fase será feita a construção de duas torres novas, que serão utilizadas inicialmente junto com as antigas.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.