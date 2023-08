Londrina EC recebe o Atlético-GO sem poder errar em casa

Em uma rodada em que volta a jogar no estádio do Café e que pode respirar na sua luta para sair da zona do rebaixamento, o Londrina não quer desperdiçar mais uma oportunidade diante do torcedor para voltar a vencer na Série B. O Tubarão encara o Atlético-GO, às 19h, pela 24ª rodada do Brasileiro.





Até o final da competição, o LEC fará mais oito partidas no Café e sabe que a luta para fugir da Série C passa pelos jogos como mandante. A última aparição em casa foi positiva e trouxe um pouco de esperança para a torcida. O time ganhou do Vitória por 2 a 0 e jogou bem. No entanto, o Alviceleste voltou a atuar mal e perdeu na última rodada para o Criciúma, em Santa Catarina.

"Sabemos o que poderia ter acontecido em Criciúma, mas já passou e não adianta ficar remoendo. Temos uma nova oportunidade para dar a volta por cima e estamos muito focados para voltar a vencer o mais rápido possível", frisou o zagueiro Rafael Vaz. "Temos que fazer valer o fator casa e é na presença do torcedor que podemos fazer a diferença. É a nossa grande oportunidade, mesmo que momentânea, de sair da zona do rebaixamento".





O LEC é o 18º, com 19 pontos, e, em caso de vitória, deixa a ZR pelo menos até o sábado, quando Avaí e Tombense se enfrentam em Florianópolis. O time mineiro é o 17º, com 20, enquanto os catarinenses somam 22, em 16º.

Apesar de ter apenas 42% de aproveitamento no Café - quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas -, o Londrina tem tentado uma aproximação com o torcedor. O clube baixou o valor dos ingressos e, mesmo de forma tímida, a presença da torcida aumentou nas últimas partidas. Na véspera deste confronto de hoje, o clube fez uma ação popular no Calçadão e jogadores como João Paulo e Rafael Vaz, além do técnico Eduardo Souza, estiveram presentes.





"A torcida está do nosso lado neste momento e isso é muito bom. O torcedor do Londrina quando gosta, gosta de verdade e este contato com a torcida traz um incentivo muito maior para nós. Tenho certeza de que a torcida fará uma grande festa e o Londrina fará um grande jogo", apontou o capitão João Paulo.





