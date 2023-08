Londrina EC desiste de negociar Neneca e quer segurar zagueiro

O Londrina desistiu de negociar o goleiro Neneca e o jogador fica no clube até o final da série B. Por outro lado, o Alviceleste corre o risco de perder o zagueiro Gabriel, que tem recebido diversas sondagens, inclusive de equipes de fora do Brasil.





O empréstimo de Neneca para o futebol iraniano se arrastava há três semanas. Apesar da documentação já ter sido assinada pelo atleta e pelo LEC, a direção do Tubarão preferiu não efetivar o negócio, já que não se sentiu segura em liberar o atleta sem as garantias financeiras do equipe do Irã. Com isso, Neneca será titular na partida desta quinta-feira (17) contra o Atlético-GO, às 19h, no estádio do Café.

"A negociação demorou um pouco, o clube do Irã não retornou os documentos e queria que o jogador viajasse para fazer os exames médicos lá. Tínhamos a necessidade também de manter aqui um goleiro que está nos ajudando na competição e daí sentamos todas as partes e definimos pela permanência dele", frisou o diretor de futebol, Claudio Canuto, durante evento do LEC com torcedores na manhã desta quarta-feira (16). "O Neneca está tranquilo, tem cabeça boa e sempre manteve o foco no trabalho durante a negociação. Ele permanece, mas tem um futuro brilhante e vamos esperar uma situação melhor para todos, que com certeza vai acontecer no futuro".





Canuto confirmou o interesse da Sampdoria, da Itália, pelo zagueiro Gabriel. No entanto, o dirigente londrinense garantiu que não há ainda nenhuma proposta oficializada pelo jogador. "A venda seria em definitivo, com o Londrina ficando com um percentual dos direitos econômicos. As conversas se aproximaram mais agora, mas dentro do que foi conversado ainda não recebemos nada oficial", frisou o dirigente. "Por enquanto o Gabriel é jogador do clube e vai para o jogo desta quinta. Se chegar algo e o negócio for concretizado ele será liberado sem problemas".





