Londrina EC regulariza situação de Barbio, que fará sua estreia contra o Ceará

O atacante William Barbio será a grande novidade do Londrina na partida contra o Ceará, na quarta-feira (6), pela 27ª rodada da Série B. O jogador teve a documentação regularizada e o contrato publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, na tarde de segunda-feira (4). Com isso, ele está à disposição do técnico Eduardo Souza para estrear na capital cearense.





William Barbio foi contratado na semana passada e chega ao Tubarão após boa temporada no Ypiranga-RS, onde fez 29 jogos no ano e marcou sete gols. O atacante desembarcou com ritmo de jogo e sua última partida foi no dia 26, na despedida do clube gaúcho da Série C. Barbio deve ser o substituto de Paulinho Moccelin, que está suspenso e não joga em Fortaleza.

O técnico Eduardo Souza será obrigado a modificar a defesa alviceleste também. O zagueiro Rafael Vaz tomou o terceiro cartão amarelo diante do Tombense e é outro que fica de fora. Luan Freitas será o seu substituto e jogará ao lado de Gabriel. No meio-campo, quem volta é o capitão João Paulo, após cumprir suspensão contra os mineiros.





