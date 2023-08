Londrina EC apresenta novo atacante, William Barbio

O Londrina apresentou na tarde desta quinta-feira (31) o atacante William Barbio como mais uma reforço para a série B. O jogador concedeu entrevista coletiva no CT da SM Sports e já participou do seu primeiro treinamento.





O clube corre para regularizar a documentação do atacante para que ele possa estrear na próxima quarta-feira diante do Ceará, em Fortaleza. Como Barbio só pode ser inscrito a partir de segunda-feira, o jogador não tem condições de atuar nesta sexta-feira contra o Tombense, no estádio do Café.



William Barbio defendeu o Ypiranga-RS nesta temporada e disputou 29 jogos e marcou sete gols. "A expectativa é das melhores, mesmo com o Londrina nesta situação. Você não pode jogar a toalha nunca porque se você consegue duas vitórias você já sai lá de baixo e é isso que vamos buscar aqui", frisou o atacante, de 30 anos. "Este ano foi muito importante para mim, consegui jogar os 19 jogos da série C, fiz seis gols, duas assistências e estou bem confiante e feliz por estar aqui e poder ajudar o Londrina".





