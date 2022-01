Londrina EC repete escalação em busca da segunda vitória

A vitória e o bom futebol na estreia dão ao Londrina a confiança para ganhar a segunda seguida no Campeonato Paranaense. O Tubarão recebe o Independente São-joseense nesta quarta-feira (26), no estádio do Café, com a missão de chegar aos seis pontos no início do Estadual. O confronto começa às 21h30.

Diante dos elogios do treinador após o 2 a 1 para cima do Maringá, o time não terá alterações para o duelo com a equipe de São José dos Pinhais, que pela primeira vez joga a elite do futebol paranaense. Vinícius Eutrópio quer aproveitar o início positivo para dar entrosamento ao grupo .

"Nós estamos lutando para iniciar um trabalho, ter um entrosamento e uma sequência de jogos. Tivemos a felicidade de vencer e fazer um bom jogo na estreia, e o treinador, o máximo que ele pode fazer, é não mexer em nada", frisou Eutrópio. Apesar do pouco tempo de recuperação, a análise da comissão técnica é que todos os jogadores estão bem do ponto de vista físico e sem riscos de lesões.





Vinícius Eutrópio entende que o São-Joseense tem características diferentes do Maringá e que o Londrina terá que se adaptar à forma do adversário jogar dentro da própria partida, já que não há muito tempo para treinar. O comandante, no entanto, espera evolução do Alviveleste.





"O adversário é um time que prioriza muito a posse de bola, com jogadores ocupando o meio-campo e com movimentações interessantes. Espero que possamos ter uma variação maior no setor ofensivo, com deslocamentos melhores e com mais posse no campo adversário".

