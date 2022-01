Mossoró e Douglas Coutinho ganham elogios de Eutrópio, que planeja crescimento do Londrina

Mesmo com uma atuação coletiva segura, alguns jogadores se destacaram individualmente na vitória do Londrina por 2 a 1 sobre o Maringá na abertura do Paranaense. Entre eles, o meia Mossoró e o atacante Douglas Coutinho. Ambos foram elogiados pelo técnico Vinícius Eutrópio.



O centroavante participou de forma decisiva de todos os lances capitais da partida. Sofreu o pênalti, batido por Eltinho e que resultou no empate do Londrina, e marcou o gol da virada. Coutinho ainda teve um gol anulado por impedimento quando a partida estava 0 a 0.



"Me agradou muito a atuação dele. É muito inteligente para jogar, além da sua experiência. Ele está muito consciente do que pode ser para o nosso time e se foi bem na partida é muito mérito dele e da sua superação", elogiou Eutrópio.







O camisa 10, que jogou pouco em 2021, em razão das lesões, empolgou a torcida com algumas jogadas de efeito e deu a impressão de que pode ser o tão aguardado meia alviceleste. Saiu muito aplaudido ao ser substituído no segundo tempo.





