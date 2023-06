Londrina EC repete sequência do rebaixamento e aposta em parada para reagir

O Londrina espera aproveitar bem a parada da Série B para reagir na competição. Em razão da paralisação do futebol brasileiro por causa da data Fifa, o LEC volta a campo apenas no dia 24. Até lá, o técnico PC Gusmão terá muito trabalho para ajustar a equipe, que vive momento delicado no Brasileiro.







O Alviceleste é apenas o 16º colocado, com 10 pontos em 12 jogos, aproveitamento de 27%. Só não está na zona do rebaixamento porque tem uma vitória a mais (3 a 2) que a Chapecoense, 17ª, também com 10 pontos.

A derrota para o Mirassol no domingo foi a quinta seguida e fez o Tubarão repetir a sequência negativa de 2019, última edição da Série B em que o time havia sido derrotado em cinco partidas consecutivas.







No ano em que foi rebaixado para a Série C, o LEC não somou ponto entre a 17ª e a 21ª rodadas. Repetiu a sequência entre a 31ª e a 35ª rodadas. Em seguida, empatou na 36ª e voltou a perder na 37ª. Com isso, nem a vitória por 2 a 0 sobre o Guarani na última rodada evitou a queda para a terceira divisão.







