Londrina EC tem confiança renovada para encarar CRB

Depois de dias turbulentos – dentro e fora de campo – o Londrina inicia a semana leve e cheio de confiança. A mudança de clima é resultado da vitória por 2 a 1 em cima do Brusque, no sábado (14), no estádio do Café. Apresentando um futebol organizado e valorizando a construção de jogadas, o LEC colocou fim a um jejum de cinco jogos sem vencer na Série B do Brasileiro. Foram três derrotas e dois empates.

O triunfo dentro de casa fez com que o time chegasse aos oitos pontos, deixando a incômoda zona de rebaixamento para trás. “A vitória foi muito importante. Estávamos numa área que não queremos ficar esse ano. Queremos lutar por algo a mais”, valorizou o atacante Caprini, autor do segundo gol do LEC contra o Marreco. Agora, o Tubarão terá pela frente o CRB, já nesta quarta-feira (18), às 21h30, no estádio Rei Pelé.

Para o técnico Adilson Batista, a vitória foi importante, no entanto, ele pregou pés no chão para a equipe evoluir na competição. “Ainda precisamos ter um pouco de cautela, os devidos cuidados, melhorar”, elencou. O treinador promoveu cinco alterações no duelo do fim de semana, entre elas a entrada do zagueiro Gustavo Vilar, que fez sua estreia, no lugar de Augusto. “Precisávamos vencer e conseguimos esse primeiro objetivo. Agora é devagar”, acrescentou.





