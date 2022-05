Londrina deixa má fase de lado e bate o Brusque no Estádio do Café

Depois de cinco rodadas - três derrotas e dois empates - o Londrina, enfim, se reencontrou com a vitória. Jogando no estádio do Café, o LEC venceu o Brusque, na manhã deste sábado (14), por 2 a 1. O Tubarão abriu o placar com Douglas Coutinho, destaque da partida, mas levou a igualdade na segunda etapa. Coube a Caprini marcar o gol salvador.

Com o triunfo, a equipe chegou aos oito pontos e foi para a 12ª colocação, o que pode mudar, já que a 7ª rodada só irá acabar na segunda-feira (16). O Londrina volta a campo na quarta-feira (18), às 21h30, para enfrentar o CRB, no estádio Rei Pelé, em Macéio. A equipe alagoana perdeu por 3 a 0 para o Criciúma, fora de casa, também neste sábado.

