Londrina EC tem jogo decisivo na Copa São Paulo neste sábado

O Londrina volta a campo neste sábado (8) para enfrentar o São Bento pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo começa às 19h15, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. Na preliminar, às 17h, acontece a outra partida do grupo 22 entre São Bernardo e Aster Brasil (ES).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





LEC e São Bento perderam na estreia e precisam vencer para se manterem vivos na briga pela classificação. Na última rodada, na terça-feira (11), o Tubarão enfrenta o São Bernardo. Os dois primeiros colocados da chave avançam de fase.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O técnico Edinho Nascimento não poderá contar com o volante Victor Braga, que foi expulso no primeiro jogo. Toni Nang deve ser o seu substituto.





Saiba mais na Folha de Londrina.