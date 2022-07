Londrina EC tem reforços para tentar quebrar tabu contra o Sport

Precisando matar um leão por dia nesta Série B que é a mais concorrida de todos os tempos, o Tubarão conta com reforços para derrubar o leão da vez, o da Ilha, em Recife, neste sábado, pela 17ª rodada. Ausentes na goleada por 3 a 0 sobre a Chapecoense, na última terça (5), por problemas físicos, os laterais Samuel Santos e Eltinho, o volante Jhonny Lucas e o atacante Gabriel Santos se juntaram à delegação alviceleste na capital pernambucana e ficam à disposição de Adilson Batista para o duelo com o Sport na Ilha do Retiro.

Desses, Jhonny Lucas é o único que ainda depende de ser regularizado no BID da CBF, já que seu contrato havia vencido e foi renovado agora.

É uma boa notícia para o treinador, que por mais que tenha ficado satisfeito com o desempenho do time em Chapecó, numa das melhores apresentações do Londrina sob seu comando, terá um elenco ainda mais robusto para encarar um dos candidatos ao acesso.





Além da boa produção ofensiva em Santa Catarina, a equipe não sofreu gols nos últimos dois jogos, o que não deixa de ser uma evolução para quem tem a quarta defesa mais vazada da competição (17 gols sofridos).





Mas para conquistar pela primeira vez a segunda vitória seguida que o aproximará ainda mais do G4, o Londrina terá que derrubar um tabu: derrotar o Sport, algo que nunca fez em 20 anos de histórico de confrontos com o gigante nordestino. Os dois clubes se enfrentaram cinco vezes, todas pela Série B, a primeira em 2002. Foram dois empates e três vitórias rubro-negras.

