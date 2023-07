Londrina EC terá mudanças para enfrentar a Chapecoense nesta quarta

Depois de só empatar com o lanterna, o Londrina tem mais um jogo de confronto direto na sua luta para tentar sair da zona do rebaixamento da Série B. O Tubarão encara a Chapecoense nesta quarta-feira (2), às 21h30, no estádio do Café. Em caso de vitória, o Alviceleste ultrapassa o rival na classificação e ganha ao menos uma posição na tabela.





Após 20 rodadas, o LEC ocupa a 19ª colocação, com 15 pontos. A Chape é a 17ª, com 18, mas disputou somente 19 jogos. Se vencer, o Londrina igualaria os número de pontos do rival, mas ficaria com uma vitória a mais - 5 a 4 - e ultrapassaria o time catarinense. O Londrina segue a quatro pontos do Tombense, primeiro time fora da zona do rebaixamento. E após a partida desta quarta, terá um segundo jogo seguido em casa, na segunda-feira (7), diante do Vitória, atualmente segundo colocado, com 38 pontos.



Assim como o LEC, a Chapecoense ficou desde o início da competição entre os últimos colocados. Também já trocou de treinador - começou com Argel Fucks e agora é dirigida por Gilmar Dal Pozzo. Vem de duas derrotas seguidas, a última para o Mirassol, em casa, por 1 a 0, no sábado. No primeiro turno, na Arena Condá, a Chape goleou o LEC por 3 a 0.





