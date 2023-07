Londrina EC desperdiça "rodada boa" e adia recuperação na Série B

A mudança de turno não foi suficiente para alterar o futebol jogado pelo Londrina na Série B. O empate por 0 a 0 com o lanterna ABC, no sábado (28), em Natal, foi marcado pelo velhos problemas apresentados pelo Tubarão até aqui no Brasileiro. O LEC chegou ao terceiro jogo sem vencer e segue na penúltima colocação.





Apesar de ter dominado a partida no primeiro tempo, o Alviceleste criou poucas chances claras de gol e quando teve oportunidades para finalizar, mostrou novamente a já conhecida falta de qualidade ofensiva. Novidade na escalação, o garoto Danilo Peu teve boa movimentação nos minutos iniciais, mas depois sumiu do jogo.

Publicidade

Publicidade





A estreia do zagueiro Rafael Vaz foi um dos poucos pontos a se comemorar do jogo na Arena das Dunas. O experiente jogador mostrou boa condição física, precisão nos passes e lançamentos e liderança em campo. Ajudou a defesa mais vazada da Série B a finalmente sair de campo sem tomar um gol.





O ponto conquistado em Natal não alterou em nada a situação na tabela do LEC. O time segue em 19º, com 15 pontos. Além de desperdiçar a chance de ganhar do lanterna, o Londrina não aproveitou os tropeços dos principais rivais para subir na classificação.

Publicidade





Avaí e Chapecoense, que também estão na zona do rebaixamento, perderam as suas partidas mesmo atuando como mandantes. Se tivesse ganho, o LEC teria ultrapassado o Avaí na classificação e teria ficado a apenas um ponto da Chape, adversária desta quarta-feira, às 21h30,no estádio do Café.





O Tubarão terá duas partidas seguidas em casa para tentar reagir no Brasileiro. Além do duelo com a Chape, o Alviceleste recebe o Vitória, na segunda-feira (7), pela 22ª rodada.





Leia mais na Folha de Londrina.