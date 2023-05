Londrina EC traz de volta PC Gusmão como treinador

Com o Londrina vivendo altos e baixos na Série B, muito graças à limitação técnica do elenco, a gestão do clube decidiu trazer de volta Paulo César Gusmão para comandar a equipe na sequência do Brasileiro. O interino Edson Vieira, que comandou a equipe desde 10 de maio, com a demissão de Alexandre Gallo, foi desligado de forma definitiva do clube.





PC Gusmão, que atuou como coordenador técnico no próprio Tubarão em 2021/22 e vinha exercendo a mesma função no Ceará, chega no fim da tarde desta segunda-feira (29) a Londrina. Gusmão não exerce a função de treinador desde 2018 e será o quinto técnico do Londrina no ano. O novo comandante vai estrear no domingo (4) diante do Sport, no estádio do Café. O LEC espera a chegada do profissional à cidade para fazer o anúncio de forma oficial.

Edson Vieira, através da redes sociais, publicou um texto de despedida e de agradecimento ao clube. Foram 112 dias de trabalho onde exerceu várias funções. técnico; auxiliar, técnico do sub-20 e observador técnico. "Peguei a equipe na 18ª colocação e deixo na 13ª, com sete gols a favor e seis contra. Fui chamado para apagar parte do incêndio, fui e cumpri, mesmo custando meu emprego. Obrigado LEC".





