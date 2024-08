Londrina EC vai embarcar na noite desta sexta via Maringá para Belém

O Londrina EC definiu a nova logística de viagem para Belém (PA). A delegação alviceleste viaja para Maringá na tarde desta sexta-feira (16) onde inicia a viagem de avião com a seguinte programação:





19h - Maringá / Campinas (SP)

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

21h30 - Campinas / Belém





Com uma viagem de 2,8 mil quilômetros até Belém, o Alviceleste tinha voo programado às 13h30 desta quinta-feira (15). O problema é que a delegação não conseguiu embarcar devido a um reparo no pavimento do aeroporto de Londrina.







Posteriormente, a previsão era embarcar às 16h para São Paulo e, de lá, pegar um avião para Belém, às 23h. No entanto, até as 19h a equipe não havia decolado para a capital paulista e, pouco tempo depois, o clube confirmou que a viagem havia sido cancelada.







O jogo contra o Clube do Remo está marcado para as 17h deste sábado (17). O Londrina continua em contato com a CBF (Confederação Brasileiro de Futebol) para alterar o horário ou a data da partida.