Londrina EC vai estrear contra o Ypiranga na Série C no dia 14 de abril

O Londrina vai estrear no Campeonato Brasileiro da Série C no dia 14 de abril, segunda-feira. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) detalhou as oito primeiras rodadas e confirmou o duelo contra o Ypiranga-RS para a data, às 20h. Na CBF, o estádio do Café aparece como palco da partida, mas a tendência é que o clube peça a mudança para que o confronto seja no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), marcando a reabertura do estádio da área central para jogos oficiais após nove anos fechado.





O jogo entre Londrina x Ypiranga-RS será o único das oito primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C a não ser disputado no final de semana. Segundo a tabela detalhada da CBF, todos os outros jogos serão aos sábados ou domingos.

O primeiro jogo do Londrina fora de casa será na 2ª rodada, quando a equipe viaja para Fortaleza para enfrentar o Floresta, no estádio Presidente Vargas, no domingo, dia 20 de abril, às 16h. A 3ª rodada será marcada pelo duelo paranaense entre Londrina x Maringá, às 16h, no sábado, dia 26 de abril, na casa alviceleste. Já na 4ª rodada, o LEC volta a entrar em campo longe de seus domínios, em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio, contra o São Bernardo, domingo, dia 4 de maio, às 16h.





A 5ª rodada será de confronto em casa do LEC contra o Tombense, no domingo, dia 11 de maio, às 16h. O Tubarão volta a viajar para o Nordeste no dia 17 de maio, um sábado, quando enfrentará o Confiança, em Aracaju, às 16h, no Batistão. No dia 24 de maio, sábado, o Londrina recebe o ABC, às 16h, em duelo válido pela 7ª rodada da Série C. A última rodada detalhada pela CBF foi a 8ª, com mais uma viagem do Londrina, agora para Caxias do Sul, onde joga no sábado, dia 31 de maio, contra o Caxias, às 16h, no estádio Centenário.





Em março, a CBF já havia divulgado a tabela básica da Série C, portanto, mesmo que ainda não tenha o detalhamento de datas e horários da 9ª à 19ª rodada, o LEC sabe que enfrentará, na sequência, Figueirense (casa), Retrô (fora), Guarani (casa), Botafogo-PB (fora), Itabaiana (casa), CSA (casa), Ituano (fora), Náutico (casa), Brusque (fora), Anápolis (casa) e Ponte Preta (fora).