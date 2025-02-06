Pesquisar

Com golaço!

Londrina EC vence o Azuriz no Café e lidera o Paranaense

Matheus Camargo - Especial para a Folha
05 fev 2025 às 22:30

Juninho Messias/Messias Photo
O Londrina venceu o Azuriz por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (5), no estádio do Café, e é o novo líder do Campeonato Paranaense. O Tubarão viveu jogo dramático até o fim e conseguiu o resultado nos acréscimos com golaço do zagueiro Caio. Lucas Marques fez o primeiro na etapa inicial, enquanto o Azuriz marcou com Matheus Guimarães.


Time com pegada desde o início

O técnico Claudinei Oliveira voltou a escalar o time Alviceleste considerado titular para a partida. Após serem poupados contra o São Joseense, o zagueiro Wallace e o volante Alison retornaram ao onze inicial.


Com um minuto de jogo, o artilheiro Iago Teles quase abriu o placar para o Tubarão. O camisa 11 foi lançado, ganhou da defesa e, da entrada da área, finalizou forte. O goleiro defendeu, a bola pegou no travessão e saiu.

O início do jogo foi todo de domínio do LEC, que chamou a atenção pelo grande número de bolas roubadas nos primeiros minutos.


Aos 20, o Azuriz assustou. O centroavante venezuelano Bustillo foi lançado, dominou do peito e, na velocidade, ganhou da defesa, ficando cara a cara com Luiz Daniel. O goleiro do LEC abafou a finalização e salvou o time da casa.

O Tubarão mais uma vez chegou perto de abrir o placar. Henrique disparou pelo lado direito e passou por três marcadores. O camisa 7 invadiu a área e bateu cruzado, mas parou em defesa de Vitor Hugo.


Aos 35, o Londrina finalmente abriu o placar no Café. Após jogada de Pablo pelo lado direito, a defesa do Azuriz cortou para a entrada da área e Lucas Marques finalizou forte para vencer Vitor Hugo: 1 a 0.


Zagueiro faz golaço no último minuto e LEC é líder do Estadual
Tubarão volta à liderança do Campeonato Paranaense após vitória dramática sobre o Azuris por 2 a 1
Gestor do Londrina EC confirma 'obras concluídas' no VGD e explica adiamento
O Londrina adiou a reestreia do estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) e vai mandar o duelo desta quarta-feira (5), contra o Azuriz, no estádio do Café.
