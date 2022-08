Londrina EC vence o Brusque por 1 a 0 e encosta no G4

O Londrina conquistou um resultado heroico ao vencer o Brusque por 1 a 0, na noite de sexta-feira (26), no estádio Augusto Bauer, e chegou a cinco jogos sem perder fora de casa. A vitória foi ainda mais valorizada, já que o Tubarão jogou com um a menos desde os dois minutos do segundo tempo, em razão da expulsão do volante João Paulo. O gol foi marcado por Douglas Coutinho no primeiro tempo.





O Alviceleste voltou a vencer após três partidas e retomou momentaneamente a quinta colocação, com 38 pontos, a quatro do G4. O LEC joga agora na terça-feira (30) diante do CRB, no estádio do Café. Já o Brusque permanece com 28 pontos, encostado na zona do rebaixamento.

O Londrina levou um susto com menos de um minuto ao ver Mascote balançar a rede alviceleste, mas a posição do atacante catarinense era irregular e o gol foi anulado. A linha de impedimento praticada pelo LEC no primeiro tempo proporcionou ainda um novo lance perigoso para o Brusque. Alex Sandro recebeu livre e finalizou para grande defesa de Matheus Nogueira.





No mais, o Tubarão se comportou bem e administrou o jogo sem grandes sustos. Aos 14, uma jogada ensaiada em uma falta na meia direita resultou no gol alviceleste. Gegê cobrou rápido, Saimon desviou para o meio da área e Coutinho tocou na saída de Jordan, marcando o seu sétimo gol na Série B. O LEC ainda teve a chance de fazer o segundo, mas Alan Ruschel bateu por cima na saída do goleiro catarinense.





