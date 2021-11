Londrina EC vira sobre a Ponte Preta e se mantém vivo na série B

O Londrina se mantém vivo na briga para fugir da zona do rebaixamento na série B. Em um jogo crucial, o Tubarão venceu a Ponte Preta por 2 a 1, de virada, na tarde desta segunda-feira (15), no estádio do Café, e vai decidir a sua sorte nas duas últimas rodadas. Zeca e Salatiel, aos 40 minutos do segundo tempo, marcaram os gols da vitória alviceleste.

Apesar da vitória, o LEC segue na zona do rebaixamento, já que o Brusque também venceu na rodada - 1 a 0 sobre o CRB, em Santa Catarina. O Tubarão é o 17º, com 41 pontos, mesma pontuação da equipe catarinense.

A luta contra o rebaixamento segue intensa e promete muitas emoções nas duas últimas rodadas entre Vila Nova (44), Ponte Preta (43), Brusque (41), Remo (41), Londrina (41), Vitória (40) e Confiança (36). O Brasil de Pelotas já está rebaixado.





O Londrina volta a campo na sexta-feira (19) para enfrentar o Vila Nova, em Goiânia, às 21h30. Na última rodada, no dia 28, o Tubarão recebe o Vasco, no estádio do Café.





