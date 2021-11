Londrina EC tem cartada decisiva na série B diante da Ponte Preta

O Londrina tem uma cartada decisiva nesta segunda-feira (15), feriado nacional da proclamação da República, na sua luta contra o rebaixamento na Série B. O Tubarão recebe a Ponte Preta, às 16h, no estádio do Café, e só a vitória interessa.

Faltando três jogos para o fim do Brasileiro, o LEC é o 17º colocado, com 38 pontos, e acumula 29 rodadas entre os quatro últimos da competição. Está na zona vermelha de forma seguida há nove rodadas.

Além de ter que fazer a sua parte, o Alviceleste fica de olho no Brusque, que é o 16º, com os mesmos 38 pontos, mas com duas vitórias a mais. O time catarinense entra em campo em casa no mesmo horário nesta segunda-feira contra o CRB, atual sexto colocado.





A Ponte Preta também faz uma campanha ruim e sempre brigou entre os últimos colocados. Na 14ª posição, com 43 pontos, a Macaca ainda não está matematicamente livre da queda para a Série C, mas se livrará se vencer no Café. No primeiro turno, em Campinas, a equipe paulista ganhou por 2 a 1.







Continue lendo na Folha de Londrina.