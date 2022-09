Londrina EC x Grêmio: quatro mil ingressos já foram vendidos para jogo em Cascavel

Apesar do gestor do Londrina, Sérgio Malucelli, ter cogitado voltar atrás na decisão da venda de mando do jogo do LEC contra o Grêmio, os ingressos já começaram a ser vendidos em Cascavel para a partida do dia 8 de outubro, pela 34ª rodada da Série B, no estádio Olímpico Regional.





Após a vitória contra a Chapecoense, Malucelli se reuniu com os jogadores ainda no vestiário do estádio do Café e ouviu de alguns dos líderes do elenco o desejo de que a partida fosse realizada em Londrina. O gestor se sensibilizou com o pedido dos atletas e toda a atmosfera criada em torno da última partida. No entanto, o dirigente ainda não decidiu se remarca o confronto para o Café e o que mais pesa é a questão financeira. O LEC terá uma cota fixa pela transferência do jogo e também parte da receita da bilheteria.

O FC Cascavel é parceiro do LEC na realização da partida e já iniciou a venda de ingressos. Questionado sobre a possibilidade da partida voltar para o Café, o presidente do clube, Valdinei Silva, afirmou que esta é uma decisão que cabe exclusivamente ao LEC e revelou que Malucelli o procurou para tratar dessa possibilidade. "O jogo é do Londrina. Claro que se houver uma mudança agora vamos ter alguns problemas, mas é o Londrina que decide onde vai jogar", frisou.





