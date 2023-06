Londrina EC leva virada no Café e entra na ZR

É possível um time sofrer três viradas seguidas dentro de casa? O Londrina mostrou nesta quarta à noite que sim. Como já acontecera nas derrotas para Sport e Mirassol, o time saiu na frente do Juventude, no estádio do Café, mas repetiu o roteiro, perdeu por 2 a 1 e finalmente chegou onde sua torcida não desejava, mas já vinha prevendo: a zona do rebaixamento.





É o sexto revés do Tubarão nos últimos cinco jogos. Sem vencer há cerca de 40 dias - a última vez foi em 19 de maio, pela 7ª rodada -, o time tem dado razão a quem avalia que se não aproveitar bem a janela de contratações que será aberta em 3 de julho seu inevitável destino será a Série C. Com a derrota para o Juventude, o LEC encerra a 14ª rodada em 17º lugar, com 11 pontos, um a menos do que a Chapecoense, a primeira fora da ZR.

O Londrina iniciou o jogo adiantando as linhas de forma a pressionar o Juventude. E deu certo no primeiro tempo. Perdeu algumas chances e marcou o gol aos 33 minutos, em chute com efeito de João Paulo em cobrança de falta ensaiada. Mas aí veio o segundo tempo e com ele a sina de não conseguir segurar o resultado.





O Juventude virou em dois minutos: aos 21, Daniel Cruz recebeu na área, dominou e escolheu o canto para empatar. E aos 23, o Londrina entregou o gol após Natham perder a bola na entrada da área para Vini Paulista, que ficou de cara com Frigeri e marcou.

A faixa estendida próxima à torcida organizada Falange Azul avisando que "acabou a paciência" parecia resumir o sentimento dos 486 torcedores que foram ao Café. O Londrina volta no campo no sábado (1º) para enfrentar o CRB, em Maceió.





EM LONDRINA

LONDRINA 1

Lucas Frigeri; Léo Morais (Ezequiel), Patrick, Gabriel e Nicolas; João Paulo, Natham (Diego Jardel) e Higor Leite; Paulinho Moccelin (Vinícius Jaú), Lucas Coelho (Caio Mancha) e Iago Dias (Clinton). Téc.: PC Gusmão

JUVENTUDE 2

Thiago Couto; Reginaldo, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel (David); Jean Irmer, Kelvyn e Nenê; Vini Paulista (Gehring), Rodrigo Rodrigues e Daniel Cruz (Dani Bolt). Téc.: Thiago Carpini

Local: estádio do Café

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Gols: João Paulo, aos 33min do 1ºT; Daniel Cruz, aos 21min, Vini Paulista, aos 23min do 2°T

Público: 486 total (422 pagantes)

Renda: R$ 8.650