Londrina empata nos acréscimos com Andraus e está fora do G8

O Londrina empatou em 1 a 1 com o Andraus, nesta quarta-feira (14), na Vila Capanema, em Curitiba. O Tubarão começou melhor, teve boas chances, mas não conseguiu marcar. O gol do Andraus, de pênalti, saiu aos 39 minutos do primeiro tempo. Já o gol do Londrina só saiu nos acréscimos do segundo tempo, marcado por Pablo.





Com o empate no duelo que abriu a 9ª rodada do Campeonato Paranaense, o Tubarão permanece na 9ª colocação e vai a 8 pontos na tabela (com uma vitória, cinco empates e três derrotas), fora do G8.

O ponto foi comemorado pois uma derrota colocaria o Londrina mais próximo da zona de rebaixamento. Ainda nesta Quarta-Feira de Cinzas, PSTC e Galo Maringá se enfrentam às 19h, em Alvorada do Sul; Coritiba e Maringá, às 20h, no Couto Pereira; e Azuriz e São Joseense, às 20h30, em Pato Branco. A entrada na ZR se confirma em caso de vitórias do PSTC e São Joseense.