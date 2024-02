Contra o Andraus, Londrina EC faz jogo decisivo em Curitiba pelo Paranaense

Na reta final da fase de classificação, o Londrina faz um confronto nesta quarta-feira (14) que pode selar a sua sorte no Campeonato Paranaense. O Tubarão enfrenta o Andraus, às 11h, na Vila Capanema, em Curitiba, e só a vitória interessa ao Alviceleste.







Faltando três partidas para o fim da primeira fase, o LEC ainda não conseguiu ficar nenhuma rodada no grupo dos oito primeiros que vão para as quartas de final. Se vencer o Andraus, termina a rodada no G8, no entanto, uma derrota ou um empate pode fazer o clube viver um drama nos dois últimos jogos.

Publicidade

Publicidade





O Tubarão é o nono colocado, com sete pontos, mesma pontuação do rival de hoje, que está em oitavo. Mas a diferença para a zona do rebaixamento é de apenas dois pontos: o Sãojoseense é o 11º, com cinco. O PSTC segura a lanterna com quatro pontos.





Nas rodadas finais, o Londrina recebe o Azuriz e o Maringá no estádio do Café. São dois rivais que brigam na parte de cima da tabela. "É um jogo crucial para nós. Precisamos buscar os três pontos nesta partida para depois pensar no que vamos buscar nos dois últimos jogos", frisou o técnico Emerson Ávila.

Publicidade





A projeção do LEC é que são necessários pelo menos mais seis pontos para terminar ao menos na oitava colocação e avançar de fase. Para fugir do rebaixamento, o clube acredita que 10 pontos sejam suficientes, ou seja, uma vitória nas três partidas finais.





O duelo na Vila Capanema será o último jogo do LEC como visitante, onde o time conquistou seis dos sete pontos acumulados até aqui. No entanto, o Londrina vai enfrentar um adversário que tem se mostrado forte nos jogos em casa, apesar de não ter o apoio de uma grande torcida.





Todos os pontos do Andraus no Paranaense foram conquistados como mandate.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: