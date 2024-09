Londrina EC aposta em concentração e efetividade para vencer no sábado

Não perder no sábado (7) para a Ferroviária será fundamental para o Londrina seguir na briga pelo acesso para a Série B. Para isso, o time não quer repetir os erros da primeira rodada, quando reagiu diante do Athletic, mas pecou no ataque e na defesa e saiu derrotado em pleno estádio do Café.







Para o técnico Claudinei Oliveira e para os jogadores, a receita para vencer a primeira no quadrangular final é ter um alto grau de concentração e ser efetivo para aproveitar as oportunidades .

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Acredito que oscilamos contra o Athletic e faltou concentração em termos de organização. Se fizermos o que treinamos temos grandes chances de sair com a vitória em qualquer partida", frisou o centroavante Daniel Amorim, autor de cinco gols nesta Série C.





"Se estivermos organizados desde o ataque, vamos tomar menos gols porque será mais difícil para os adversários entrarem na nossa área."

Publicidade





O Londrina sofreu oito gols nos últimos três jogos e terá que ter muita precisão no ataque para furar a defesa menos vazada do Brasileiro. A Ferroviária sofreu apenas nove gols em 20 partidas

.

Publicidade

"Merecíamos a vitória na última partida, mas erramos muito. A margem de erro tem que diminuir agora porque os adversários são mais qualificados. Sabemos que será um jogo difícil, diante de um adversário qualificado, mas vamos em busca da vitória", frisou o atacante Henrique, autor dos dois gols na última partida.





Na primeira fase, o Tubarão fez ótima partida em Araraquara, mas ficou no 0 a 0. No entanto, o bom desempenho neste confronto serve como parâmetro para o Alviceleste trazer os três pontos.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: