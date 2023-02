Londrina Esporte Clube encaminha acordo com investidores da Rússia por SAF

O Londrina Esporte Clube está esperançoso de fechar nos próximos dias um acordo para a constituição de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol). As negociações estão adiantadas com um grupo de investidores da Rússia. O LEC mantém sob sigilo os valores e as condições do contrato.





As negociações se arrastam desde o fim do ano passado. Em janeiro, os detalhes da proposta foram reveladas ao Conselho de Representantes e ao gestor do futebol alviceleste, Sérgio Malucelli. A oferta inicial agradou ao clube, mas Malucelli fez algumas objeções e isso travou momentaneamente o negócio.



Publicidade

Publicidade





Representantes do grupo de investidores retornaram nesta segunda-feira (6) para se reunirem com Sérgio Malucelli e esperam aliar os pontos em desacordo para depois voltarem a se reunir com os conselheiros do clube. O LEC espera que até o fim da semana uma minuta de proposta definitiva seja elaborada.







CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: