Londrina EC reforça elenco para temporada 2023 com novos meia e atacante

A tarde desta terça-feira (7) foi de apresentações no Londrina. Além da primeira entrevista coletiva do técnico Omar Feitosa, o Tubarão apresentou o meia Diego Jardel e o atacante Vinícius Jaú como os mais novos reforços do clube para 2023. Os dois já treinam no CT e aguardam a regularização da documentação para poderem estrear.





Aos 33 anos, Diego Jardel chega para ser o camisa 10 do LEC. Canhoto, o jogador já passou por clubes como Avaí, Botafogo, Brusque e Cuiabá. Atuou também em Portugal e nos Emirados Árabes. O meia começou a treinar na segunda-feira e não joga uma partida oficial desde o fim da temporada passada.

"Mas estava em atividade e estou pronto para ajudar. Minha expectativa é a melhor possível e espero com o meu futebol dar uma colaboração e com a minha experiência poder colaborar também os jovens que o clube têm", frisou o novo reforço alviceleste.





Vinícius Jaú, 24 anos, é atacante de velocidade e pertence ao Avaí. No ano passado foi emprestado ao Ituano e teve boa participação na campanha do time paulista na série B. O Ituano foi o sexto colocado no último Brasileiro. O jogo agradeceu ao clube pela chance e falou sobre o momento delicado do LEC no Paranaense.





"Agradecer ao Londrina pela oportunidade, a negociação foi muito rápida e aceitei o desafio. Todos os clubes correm o risco de passar por dificuldades como a do Londrina agora. Estou chegando agora e temos que continuar trabalhando para tirarmos o time desta situação", comentou. Com as chegadas de Jardel e Jaú, o LEC completa 20 contratações em 2023.





O Londrina viaja nesta quarta-feira (8) para Foz do Iguaçu onde joga na quinta (9), às 19h15, no estádio do ABC. O Tubarão é o oitavo colocado, com seis pontos, enquanto o Foz é o lanterna, com apenas três.