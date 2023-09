Londrina Esporte Clube oficializa contratação de atacante espanhol nesta quarta

O Londrina Esporte Clube oficializou na tarde desta quarta-feira (13) a contração do atacante espanhol Mauro Bravo, 24 anos. O jogador já treinava há três semanas no clube e aguardava a regularização da documentação. O contrato do atleta foi publicado no BID da CBF e o espanhol fica à disposição para a partida desta quinta-feira contra o Ituano, às 18h30, no estádio do Café.





Mauro Bravo é o segundo reforço que o Londrina anuncia nesta última janela de inscrições para a Série B, que foi aberta no dia 2 de setembro. Antes dele, o LEC havia confirmado a chegada do atacante William Barbio, que estreou na derrota por 3 a 1 para o Ceará.

Com a oficialização de Bravo, o LEC ainda pode inscrever mais um jogador. A janela fecha na próxima sexta-feira. Só podem ser contratados atletas que estavam jogando a Série C do Brasileiro ou que estejam sem contrato. O técnico Roberto Fonseca passou alguns nomes para a direção e espera a chegada desse último reforço.