Londrina faz jogo-treino contra o Cascavel em outro teste para a Série C

O Londrina cumpre mais uma etapa da sua preparação para a Série C nesta quarta-feira (10) com a realização de um jogo-treino contra o FC Cascavel, às 16h, no CT da SM Sports. Será o terceiro teste do Alviceleste neste período que antecede o início do Brasileiro.







Até aqui o LEC fez um amistoso contra o Corinthians - derrota por 3 a 0 -, e um jogo-treino diante do Apucarana Sports - vitória por 2 a 0. No sábado (13), o clube tem um novo jogo-treino também agendado para o CT ainda sem adversário definido.



O técnico Emerson Ávila poderá observar os dois últimos reforços oficializados pelo LEC. Se apresentaram na terça-feira (9), o volante Kady e o centroavante Daniel Amorim. Os outros sete reforços confirmados já treinam desde a semana passada.





A tendência é que Ávila mantenha a base que utilizou nos jogos anteriores: Arthur, Davi, João Maistro e Rayan. Thiago Ennes, Marthã, Pedro Cacho e Maurício. Henrique, Everton Moraes e Iago Telles.

O FC Cascavel vai jogar a Série D do Brasileiro e iniciou na terça-feira um período de 10 dias de pré-temporada no CT da SM Sports. O clube do Oeste se tornou parceiro do empresário Sérgio Malucelli, ex-gestor do Londrina.





O LEC chegou a um consenso com Malucelli e acertou a sua permanência no CT pelos próximos dois anos. As partes vão assinar um contrato de aluguel de R$ 80 mil mensais.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: