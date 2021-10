Londrina fica no zero a zero com o Operário na Série B do Brasileiro

O clássico regional entre Londrina e Operário foi o retrato do momento que os dois clubes atravessam na Série B do Brasileiro. Num duelo morno - para times que precisavam vencer -, o resultado foi um 0 a 0 diante dos torcedores que foram ao estádio Germano Krüger, no Oeste paranaense, na noite deste sábado (16).

O placar foi ruim para os ambos os lados. Enquanto o Fantasma segue flertando com a zona de rebaixamento e está a dez jogos sem saber o que é vitória, o Tubarão continua estacionando na 17ª colocação da zona de rebaixamento.

Somando 31 pontos, o LEC está a três de distância para a Ponte Preta, que perdeu no fim de semana em casa por 3 a 2 para o Náutico e figura na 16º posição. O Londrina terá a chance de se redimir na terça-feira (19), quando recebe o Goiás, no Café, às 19h. O esmeraldino é o terceiro na tabela e vem de triunfo em cima do CSA.





O primeiro tempo foi marcado pelo baixo nível técnico e uma sucessão de erros de passes e finalizações. Quem assustou primeiro foi o Londrina, que após cobrança de falta de Eltinho, a bola desviou e bateu no travessão.

O Fantasma respondeu com Thomas, que recebeu bom passe, no entanto, desperdiçou e mandou por cima do gol. O Tubarão chegou bem na sequência com Zeca, que também chutou para fora. As equipes ainda ameaçaram algumas jogadas, porém, nada que tirasse o zero do placar.