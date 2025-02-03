Londrina Futsal Feminino faz seletiva para novas atletas neste sábado

A equipe feminina do Londrina Futsal realizará seletiva de novas atletas para o ano de 2025. O processo é destinado a meninas de 9 a 20 anos, para atuar nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, independentemente da posição dentro de campo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através deste formulário.





A apresentação para a seletiva ocorrerá neste sábado (8), na Faculdade Anhanguera/Unopar do Jardim Piza, localizada na Avenida Paris, 675. Às 9h, devem se apresentar as candidatas nascidas de 2005 a 2010. Já o horário das 10h30 é voltado para as meninas nascidas entre 2011 e 2016.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para participar, é necessário comparecer com tênis adequado e levar 1 kg de alimento. Se possível, é indicado se apresentar com camiseta preta. O quilo de alimento possibilitará as ações sociais que a equipe desenvolve, como feito no ano anterior.





Esse tipo de processo seletivo é realizado frequentemente pela equipe, principalmente no início do ano. A avaliação será feita pela comissão técnica do Londrina Futsal Feminino, formada pelas treinadoras das categorias de base e com o aval de Jayne Maria Borim, treinadora da equipe principal, Sub-20, Sub-17 e coordenadora das categorias Sub-15, 13 e 11.

Publicidade





O Londrina Futsal Feminino possui um time adulto, além das categorias de base Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Cada equipe é composta por cerca de 14 atletas.





Algumas participantes poderão ser contatadas no próprio dia, após a conclusão das atividades, mas de forma geral, as respostas serão comunicadas em até uma semana, através do telefone informado pela atleta durante o cadastro.

Publicidade





“Esse ano, optamos por colocar a casa em ordem, montando uma equipe mais em conta e jovem, para dar visibilidade para essas atletas e alcançar os objetivos traçados”, destacou Borim.





Londrina em quadra – Em 2025, o Londrina Futsal Feminino volta às quadras no final de março. A equipe principal jogará o Campeonato Paranaense adulto, a Liga Nacional adulta, os Jogos Abertos do Paraná e os Jogos Universitários do Paraná. Já na categoria Sub-20, tem vaga garantida na Taça Brasil Sub-20, no Campeonato Paranaense Sub-20, e no Campeonato Brasileiro de Clubes, uma competição nova organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Além disso, as categorias de base disputarão todos os campeonatos estaduais em suas respectivas categorias.

Publicidade





No ano passado, o time foi campeão paranaense na categoria Sub-20, vice-campeão brasileiro do Sub-20, vice-campeão do Jogos Abertos do Paraná, além de conseguir bons resultados na Copa Mundo, nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15.





Em 2024, o Londrina Futsal Feminino foi um dos projetos patrocinados pela Prefeitura de Londrina, através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).



