Londrina Futsal recebe o Cianorte em duelo pela Liga Feminina neste sábado

Buscando retornar ao bloco das quatro primeiras equipes colocadas na Liga Feminina de Futsal (LFF 2023), o Londrina aposta no mando de jogo para enfrentar o Guibon Foods/Cianorte neste sábado (26), às 18h, no Ginásio Anhanguera/Unopar Piza. Em seu ginásio, o Tubarão quer os três pontos para ficar no G-4 da classificação, fator que dá direito à vantagem na segunda fase da competição. Os torcedores, mais uma vez, poderão apoiar o time sem pagar ingresso para entrar.





Com a derrota na rodada anterior para a ADTB Telêmaco Borba, por 4 a 2, fora de casa, o Londrina Futsal caiu para a 5ª colocação, ficando atrás exatamente das últimas adversárias. Ambas as equipes somam 14 pontos, mas as londrinenses possuem um jogo a menos (8 contra 9 da ADTB), perdendo apenas pelo saldo de gols. Os clubes paranaenses estão entre os oito que se classificam para a próxima etapa da Liga, assim como o Stein Cascavel, que ocupa o terceiro lugar.

Por sua vez, o Guibon Foods/Cianorte, próximo adversário do Londrina, está na 12ª e última posição da LFF, com cinco pontos em oito jogos.





A técnica do Alviceleste, Jayne Borim, enfatizou que será necessário ter postura ofensiva e neutralizar as jogadas de contra-ataque do Cianorte, que é um dos pontos fortes da próxima adversária. “Essa é uma característica do time delas e as atletas precisarão ter atenção, sabendo atacar de forma eficiente e sem abrir a defesa. No jogo anterior, contra o Telêmaco Borba, cometemos muitos erros individuais que acarretaram na nossa derrota. Estamos trabalhando isso nos treinamentos para poder garantir uma vitória no sábado dentro de casa”, pontuou.

Londrina e Cianorte se enfrentaram no último dia 16, semana passada, quando empataram em 2 a 2, no primeiro duelo válido pelas quartas-de-final do Campeonato Paranaense. “O jogo de agora, pela Liga Feminina, será de extrema importância, além de uma preparação para enfrentarmos o Cianorte novamente no jogo decisivo, que dará ao time vencedor vaga para as semifinais do estadual em 2023”, disse.





O segundo confronto entre Londrina e Cianorte, pelo Paranaense, está marcado para o dia 10 de setembro, um domingo, às 17h, na casa das adversárias – o Ginásio Tancredo Neves.

Liga Feminina 2023





A LFF, em sua primeira fase, classificatória, é disputada em turno único de 11 rodadas. Passarão para as quartas-de-final as oito melhores equipes, que duelarão no esquema 1º contra 8º, 2º e 7º, 3º e 6º, e 4º e 5º. Quem terminar a fase de classificação no G-4 terá vantagem na segunda fase.





O time do Londrina Futsal, atual campeão do estadual, já conquistou o campeonato sub-20 nove vezes. As equipes da agremiação contam com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes (FEL), via recursos provenientes do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe).