Londrina perde para o Coritiba e empaca no Paranaense

O Londrina chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer no Campeonato Paranaense ao ser superado pelo Coritiba por 3 a 1, na noite de quarta-feira (9), no estádio do Café. Depois de um início promissor, o Tubarão estaciona nos dez pontos e despenca na tabela. Agora é o sexto colocado e pode perder outras posições com o complemento da sexta rodada nesta quinta-feira.

O Alviceleste não conseguiu se impor em nenhum momento da partida e apresentou muitos problemas técnicos e de posicionamento. O Coxa foi mais eficiente e contou com a inspiração do seu quarteto ofensivo formado por Régis, Igor Paixão, Léo Gamalho e Alef Manga para dormir na liderança do Estadual, com 13 pontos.

Em um primeiro tempo bastante movimentado e com quatro gols, o Coritiba se aproveitou dos inúmeros erros defensivos do Londrina e definiu o placar no Café.





