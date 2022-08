Londrina sofre virada nos minutos finais e perde para o Cruzeiro por 2 a 1

O Londrina esteve perto de vencer o líder Cruzeiro no estádio do Café, mas sofreu dois gols no final e tomou uma virada amarga para o time mineiro, que está cada vez mais perto da volta à Série A. O LEC saiu na frente com um gol de Mandaca, mas Saimon contra e Rodolfo nos 10 minutos finais garantiram a vitória do time celeste por 2 a 1, na noite de terça-feira (9), pela 23ª rodada da Série B.

Com a derrota, o Tubarão perdeu a chance de colar no G4. Como o Vasco perdeu para a Ponte Preta (3 a 1), se vencesse o time de Adilson Batista ficaria a 3 pontos do grupo de acesso. Agora, permanece com 33 pontos, a seis do Vasco, primeiro dentro do G4. O Londrina volta a campo na sexta-feira (12) para enfrentar o Vila Nova, em Goiânia. Já o Cruzeiro segue mais líder do que nunca, agora com 52 pontos.





Adilson Batista optou por alterar o Londrina e iniciou com o lateral Felipe Vieira no lugar do centroavante Gabriel Santos. O treinador reforçou a marcação no meio-campo para explorar os contra-ataques. O Cruzeiro teve mais posse de bola e começou melhor, principalmente pelo lado esquerdo com Matheus Bidu.





A grande oportunidade do time celeste foi aos 17. Daniel Jr. finalizou de dentro da área e Matheus Nogueira fez grande defesa. Aos poucos o LEC melhorou e começou a achar espaço na zaga mineira. Aos 23, o time pressionou a saída de bola, Gegê roubou e lançou para Caprini. O atacante foi derrubado por Bidu e o árbitro marcou pênalti. No entanto, na revisão do VAR, o árbitro voltou atrás e marcou falta, já que o lance foi fora da área. Na cobrança, Caprini soltou uma bomba no travessão de Rafael Cabral.







