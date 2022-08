Londrina EC quer encostar no G4 da Série B contra o líder

O Londrina recebe o Cruzeiro nesta terça-feira (9) e quer mostrar que tem força para chegar ao G4 da Série B. Diante do líder disparado do Brasileiro, o Tubarão tenta manter o bom momento e a proximidade com os primeiros colocados. O jogo começa às 21h, no estádio do Café, e é válido pela 23ª rodada.



A vitória na última rodada fora de casa diante do Novorizontino deixou o LEC muito confortável em relação à zona do rebaixamento e mostrou que o time pode brigar por coisas maiores na competição. A distância para a ZR agora é de 13 pontos e o LEC está a 12 de chegar aos 45, pontuação média que garante a permanência na Série B. Faltando ainda 16 rodadas para o fim da competição, o Alviceleste está bem perto de alcançar o primeiro objetivo no Brasileiro.





Olhando para cima, o Tubarão tem seis pontos a menos que o Vasco, quarto colocado. E quer aproveitar o bom momento para colocar ainda mais pressão nos quatro gigantes que lideram a Série B. São cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates, e sete pontos conquistados nas três rodadas do returno.





