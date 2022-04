Na abertura da Série B, Londrina EC vai estrear três novos jogadores no domingo

O técnico Adilson Batista deve promover três estreias no Londrina na abertura da Série B, no domingo (10), diante do Náutico, no estádio do Café. Com as novidades, o LEC terá mudanças no gol, no meio-campo e no ataque.



Uma das últimas contratações para a competição - foi apresentado na quinta-feira (7) -, o goleiro Victor Souza chega com a confiança do treinador e será o escolhido para começar o Brasileiro. Matheus Albino, que atuou contra o Athletico no Paranaense, ficará no banco e Matheus Nogueira ainda não está em condições ideais de atuar, após se recuperar de uma lesão muscular.



"Chego com um ritmo muito bom, fiz 11 jogos pelo Água Santa no Paulista, o último na semana passada, e tenho certeza de que toda a confiança da diretoria e da comissão no meu trabalho vou retribuir dentro de campo", frisou o goleiro de 29 anos e 1,91m.





Adilson Batista elogiou a evolução de Matheus Albino nos treinamentos, mas reconheceu que era necessária a chegada de mais um jogador para a posição. "A gente sempre precisa qualificar, agregamos em várias funções e na posição de goleiro não foi diferente. Tenho elogiado o Albino, que melhorou na saída de bola, no jogo com os pés, na postura corporal. Mas tenho que pensar no elenco até novembro e a decisão de todos foi que era preciso a chegada de mais um goleiro", ressaltou o treinador.





