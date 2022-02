Londrina vai enfrentar o Rio Branco com time reserva e sem Vinícius Eutrópio

O Londrina terá um time completamente reserva para o jogo contra o Rio Branco, no sábado (26), em Paranaguá. Nem o técnico Vinícius Eutrópio estará no litoral. O treinador e outros membros da comissão técnica permanecerão em Londrina trabalhando com o time titular de olho na estreia da Copa do Brasil, na quarta-feira (2), diante do Ceilândia.



Além do desgaste físico dos principais jogadores depois de uma maratona de nove partidas em 27 dias, o treinador ressaltou a importância de dividir o elenco em dois neste momento para manter o foco tanto no Campeonato Paranaense como na Copa do Brasil.

"Alguns jogadores acusaram bastante o cansaço e chegaram ao limite. A ideia de mesclar o grupo é para termos dois focos bem fortes. Não vamos abrir mão do resultado em Paranaguá, porque é importante para nós e para outros clubes também. E mesmo com a classificação garantida, queremos terminar entre os quatro", apontou.





O LEC é o sexto colocado, com 15 pontos. À frente do Alviceleste na classificação estão Coritiba (18), FC Cascavel (18), Athletico (17), Maringá (16) e Operário (15). O Rio Branco está na 10ª posição, com seis pontos e luta contra o rebaixamento. O time parnanguara tem dois pontos a mais que União e Paraná Clube, que hoje estariam rebaixados. Os dois lanternas se enfrentam também no sábado, na Vila Capanema.







