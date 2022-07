Londrina vence o Sampaio Corrêa no Café e termina o turno entre os 10

O Londrina manteve o bom aproveitamento em casa - que o tem salvado nesta Série B -, venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 nesta terça-feira à noite, no estádio do Café, e termina o primeiro turno entre os 10 primeiros da competição. Nada, nada, é um passo importante para que o time inicie a metade final da competição sem sobressaltos. Com o vitória, a quinta em casa, o Tubarão sobe para o sétimo lugar, com 26 pontos. Na próxima rodada, a 20ª, o time de Adilson Batista encara o Náutico, neste sábado (24), em Recife.

O gol solitário da partida foi marcado por Caprini, aos 34 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta pela lateral que aparentemente não levaria perigo. Ninguém fez o corte e a bola entrou direto. O Londrina ainda teve a chance de ampliar o placar aos 45 da etapa final, em pênalti sofrido por Matheus Lucas. Mas o goleiro Gabriel Batista defendeu a cobrança de João Paulo.

O Londrina não fez um jogo intenso - nem o Sampaio, que da mesma forma que está invicto como mandante ainda não venceu fora de casa (sofreu sua oitava derrota em dez partidas longe de São Luís). Antes de fazer o gol, o Tubarão teve a melhor chance do primeiro tempo, desperdiçada por Gabriel Santos.





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA.