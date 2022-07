Com campanha mediana, Londrina EC chega à metade da Série B

Depois de uma maratona de três jogos fora de casa, o Londrina Esporte Clube fecha a primeira metade da Série B jogando em casa. O adversário será o Sampaio Corrêa, nesta terça-feira (19), em partida marcada para as 19h no Estádio do Café. Até aqui, o Tubarão não engrenou na competição, mas também não correu riscos de se aproximar da zona do rebaixamento: foram seis vitórias, cinco empates e sete derrotas, com 23 pontos (42% de aproveitamento). O Londrina inclusive terminará o primeiro turno sem ter conseguido uma sequência de duas vitórias.



Uma campanha marcada por jogos apáticos, como o empate sem gols contra o CSA (16ª rodada) e o próprio 0 a 0 com o Ituano, no último sábado (15), partidas em que o LEC jogou bem, mas não venceu (derrotas para Cruzeiro e Vasco), vitórias maiúsculas, como na estreia em casa contra o Náutico (2 a 0), no duelo regional diante o Operário (2 a 1) e no jogo atrasado contra a Chapecoense (3 a 0, fora de casa), e também atuações em que o time de Adilson Batista esteve irreconhecível, como nas derrotas fora de casa para Bahia (por 4 a 0) e Sport (2 a 0).

Após o empate contra o Ituano, o volante e capitão João Paulo procurou ser positivo e destacou que dos nove pontos disputados fora de casa, o Tubarão conquistou quatro. E que mesmo com o forte calor em Itu, o time havia se comportado bem dentro de campo.







Na coletiva de imprensa antes da partida contra o rubro-negro, o técnico Adilson Batista havia sido questionado sobre o desempenho do LEC. “Eu gostaria de ter uma pontuação maior. Acho que nós acabamos errando, desperdiçando alguns pontos que hoje nos fazem falta”, admitiu.







Em dezoito jogos, foram dezoito gols marcados - média de 1 por jogo - e 19 gols sofridos, o que também mostra a falta de efetividade do ataque alviceleste e a instabilidade da defesa, uma das defesas mais vazadas da Série B.



