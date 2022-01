Londrina vence o São-Joseense e segue com 100% de aproveitamento no Paranaense

O Londrina esteve longe de ser brilhante, mas jogou o suficiente para vencer o Independente São-Joseense por 1 a 0 e se manter com 100% de aproveitamento no Campeonato Paranaense após duas rodadas. Decisivo mais uma vez, Douglas Coutinho marcou o gol da vitória alviceleste, na noite de quarta-feira (26), no estádio do Café.

Com o triunfo, o LEC soma seis pontos e divide a ponta do Estadual com o FC Cascavel, que também tem duas vitórias. Já o time de São José dos Pinhais permanece com apenas um ponto. O Tubarão volta a campo no sábado (29), às 20h, em Pato Branco, para enfrentar o Azuriz.





O Londrina não conseguiu jogar no primeiro tempo. O time errou passes em demasia, teve dificuldades na transição ofensiva e foi inoperante no ataque. A única finalização foi de Marcelinho, aos 43 minutos, que o goleiro Lucas Macanhan colocou para escanteio.

Diferente da estreia, o LEC não conseguiu controlar a partida e deu muito espaço ao adversário. O São-joseense se aproveitou da marcação deficiente e chegou com mais perigo com boas jogadas de Gabriel Honório, Alisson Taddei e Kalil. O time de São José dos Pinhais ainda reclamou de um pênalti não marcado em cima de Taddei - a falta ocorreu fora da área.





O Londrina voltou mais ligado no segundo tempo e conseguiu equilibrar a partida. No entanto, tecnicamente o time continuava errando muito. Vinícius Eutropio promoveu a estreia do atacante Mateusinho no lugar de Marcelinho.





