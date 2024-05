Lucas Paquetá nega acusações de manipulação relacionada a apostas

O brasileiro nega as acusações "na íntegra". Em texto publicado em seu perfil no Instagram, o meio-campista afirmou que lutará "com todas as forças" para se defender.

LEIA O POSICIONAMENTO DE PAQUETÁ NA ÍNTEGRA





"Estou extremamente surpreso e chateado como o fato de a FA decidir me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários."