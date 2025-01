Luis Suárez ajuda no resgate de homem que ameaçava se suicidar

Passando as férias com a família no Uruguai, o atacante Luis Suárez ajudou a evitar que um homem cometesse suicídio durante o último fim de semana.





Segundo informações do jornal Marca, o jogador do Inter Miami fazia uma caminhada no sábado (4) com a esposa Sofía Balbi por Ciudad de la Costa, no departamento de Canelones, quando se deparou com um homem que havia subido em uma árvore com uma corda presa ao pescoço.





O indivíduo de 49 anos, que tem medidas cautelares por violência doméstica contra ele na Justiça, ameaçava se matar caso sua companheira não comparecesse ao local.





Junto a membros de uma ONG especializada em psicologia social, Suárez conversou com o homem para convencê-lo a descer da árvore em segurança.





Após cerca de 20 horas de negociações, o homem aceitou deixar o local. Ele foi acolhido por uma unidade especializada em violência doméstica do Ministério do Interior uruguaio e recebeu atendimento.





"Suárez se aproximou e o que fizemos foi tentar conversar de uma forma empática e próxima para que [a situação] não se prolongasse tanto", afirmou uma integrante da ONG identificada como Andrea, em declarações ao canal Telenoche Uruguay.