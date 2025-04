Maringá busca empate em casa contra o Operário na final do Paranaense

O primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense terminou com igualdade no placar. O Maringá, time da casa, buscou o empate em dois gols contra o Operário na tarde deste sábado (22) no estádio Willie Davids, na Cidade Canção.





Boschilia, aos seis minutos, e Gervasio, aos 25, abriram o placar para o visitante. O Dogão descontou com Max Miller, aos 28, e o artilheiro maringaense Moraes deu números finais à partida.

O segundo confronto entre as duas equipes está marcado para o próximo sábado (29), também às 16h, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (Campos Gerais).





