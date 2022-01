Maringá e Athletico ficam no 0 a 0 no Campeonato Paranaense

Maringá Futebol Clube e o Athletico Paranaense ficaram no empate em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paranaense 2022. A partida, que ocorreu nesta quarta-feira (26), no estádio Willie Davids, terminou com placar de 0 a 0.

Com o resultado, o Athletico chega aos quatro pontos em dois jogos e ocupa a terceira colocação no Estadual. O time da Cidade Canção é o oitavo, com um ponto ganho.

O Maringá volta a campo no sábado (29), quando recebe o Paraná Clube às 19h. O time de Aspirantes do Furacão volta a jogar no mesmo dia, quando recebe o São Joseense, às 20h.